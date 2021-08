Spartak de Moscovo apresenta mais um reforço para Rui Vitória

Maximiliano Caufriez é um defesa belga de 24 anos.

O Spartak de Moscovo anunciou este domingo a contratação do defesa Maximiliano Caufriez, com um "contrato de longa duração". O defesa belga, que pode alinhar no flanco direito ou eixo defensivo, tem 24 anos e alinhava no Sint-Truiden, do principal campeonato do país natal.

Rui Vitória, treinador da equipa russa, conta assim com mais uma arma para dar a volta a um início de temporada abaixo das expectativas: além da eliminação na Champions, aos pés do Benfica, o Spartak vem de dois jogos sem ganhar e está, após seis jornadas, no 10.º lugar do campeonato, com sete pontos somados.