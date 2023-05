Spalletti pode deixar o Nápoles após o título e já apontam quatro hipóteses para o cargo

Imprensa italiana fala em divergências com Aurelio De Laurentiis.

33 anos depois, o Nápoles voltou a levantar o título do campeonato italiano, mas o futuro de Luciano Spalletti poderá passar por uma mudança de ares já na próxima época.

De acordo com o Corrierre dello Sport, as divergências entre Aurelio De Laurentiis (presidente) e o treinador fazem com que a continuidade do treinador não esteja assegurada. A mesma informação escreve ainda que o emblema napolitano, em caso de saída do técnico, tem quatro nomes apontados ao cargo: Antonio Conte (ex-Tottenham), Roberto De Zerbi (Brighton), Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Vincenzo Italiano (Fiorentina).

Por agora, Spalletti está determinado em terminar a época e só depois haverá novidades em relação ao futuro.