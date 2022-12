Southgate vai decidir se continua à frente da Inglaterra durante o Natal

Após a eliminação nos quartos de final do Mundial'2022, ainda não se sabe se Southgate vai continuar a ser selecionador inglês.

A continuidade de Gareth Southgate no comando técnico da Inglaterra permanece uma incógnita, após a eliminação nos quartos de final do Mundial'2022, diante da França (1-2) e, esta quinta-feira, o jornal The Telegraph assegura que a decisão será tomada durante as férias de Natal.

Após ter assumido o leme da seleção dos "três leões" em 2016 e de ter atingido as meias-finais do Mundial'2018 e a final do Euro'2020 - disputado em 2021 - que perdeu nas grandes penalidades para a Itália, Southgate admitiu que era a altura de "refletir", logo a seguir à eliminação no Catar.

O contrato atual de Southgate expira em dezembro de 2024, mas a sua permanência à frente da Inglaterra está longe de ser uma garantia, ainda que a mesma fonte assegure que o desejo da Federação inglesa (FA) passa por continuar com o técnico inglês, que irá tomar uma decisão depois de falar com a família.