Southgate revela que ponderou deixar a Inglaterra antes do Mundial'2022

Seleção inglesa caiu nos quartos de final do Mundial'2022, após derrota por 1-2 diante da França.

Gareth Soutgate revelou esta quarta-feira que ponderou deixar o comando técnico da Inglaterra antes do arranque do Mundial'2022, em que a seleção foi eliminada nos quartos de final, após derrota por 1-2 diante da França.

"Existia negatividade em relação a eu estar no cargo e a última coisa que queria era que esse fosse o sentimento dominante quando entrássemos no Mundial, onde precisas que os adeptos e toda a gente apoiem a equipa", revelou o técnico ao canal ITV News.

Esse momento de incerteza seguiu-se a uma pesada derrota sofrida pela Inglaterra frente à Hungria (0-4), na Liga das Nações, sendo que após a eliminação da seleção no Mundial'2022, a Federação inglesa anunciou a renovação do contrato de Southgate até 2024.

"Se o debate [entre os adeptos] fosse apenas sobre encontrar falhas no que estávamos a fazer, com vista a que eu fosse embora depois [do torneio], então teria sido muito difícil para a equipa estar no seu melhor", completou Southgate, que foi persuadido a continuar no cargo pela família.