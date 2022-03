Southgate lamenta falta de segurança no Catar para mulheres e comunidade LGBT

Gareth Southgate lamentou este sábado que mulheres e membros da comunidade LGBT inglesa não estejam a planear apoiar a Inglaterra no Mundial do Catar devido a falta de segurança

O selecionador considerou "horrível e vergonhoso" que mulheres e membros da comunidade LGBT tenham admitido não se sentirem seguros em viajar para o Catar, onde a homossexualidade masculina é considerada crime, o casamento de pessoas do mesmo sexo não é reconhecido pelo Governo e os direitos femininos ainda estão muito aquém da realidade ocidental.

O Mundial do Catar foi alvo de polémica logo numa fase inicial, com vários relatos de condições de trabalho desumanas e mortes de trabalhadores migrantes na construção dos estádios para a prova, algo que Southgate fez questão de recordar, antes de explicar a situação que muitos adeptos ingleses que estão a pensar em apoiar a seleção no Catar enfrentam.

"Sou bastante claro nas questões que suscitam preocupação neste torneio. A construção dos estádios foi a primeira e não há nada que possamos fazer sobre isso agora, estão construídos. Obviamente que estão a existir preocupações sobre os diretos dos trabalhadores e as condições em que eles vivem nessas áreas", começou por dizer.

"Parece universalmente aceite que está melhor do que esteve, mas não se encontra numa posição como a que as pessoas pensam que está. E, se calhar, existem políticas que foram decididas mas que não estão a ser implementadas como poderiam ser. Depois, existem os problemas que podem ameaçar os nossos adeptos quando eles viajarem: os direitos das mulheres e os direitos da comunidade LGBT, em particular"", continuou Southgate.

Gareth Southgate prosseguiu, revelando não acreditar que muitas adeptas e membros dessa comunidade viajem até ao Catar, apelando a que exista uma melhor comunicação da FIFA acerca desta temática.

"Apoiamos a inclusividade enquanto equipa e é horrível que alguns dos nossos adeptos sintam que não possam ir [para o Catar] porque se sentem ameaçados ou estão preocupados com a sua segurança. Tem que haver maior clareza e melhor comunicação que garanta a sua segurança, porque até agora eles não o sentem. Então, o que vamos tentar fazer com os jogadores é assinalar o que sentimos serem as área de maior importância. Precisamos de preparar os jogadores o melhor possível para tomarmos as melhores decisões", concluiu o selecionador inglês.