Southgate descarta boicote inglês ao Catar'2022: "Não sei o que isso traria de bom"

Catar tem sido alvo de acusações de corrupção e violações aos direitos humanos dos trabalhadores migrantes envolvidos na construção dos estádios para a prova

Questionado sobre se a Inglaterra está a considerar fazer um boicote à realização do Mundial no Catar, Gareth Southgate, selecionador inglês, descartou a ideia, devido a considerar que não teria qualquer efeito num assunto que considera ser "complicado".

"Não sei o que isso traria de bom. Seria uma grande história [nos jornais], mas a prova seguiria em frente. O maior problema é não-religioso e não-cultural, diz respeito ao que aconteceu na construção dos estádios e não há nada que possamos fazer sobre isso, infelizmente", começou por lamentar.

"Já sabemos há oito anos que isto vai acontecer no Catar. O movimento é contra o Catar enquanto país? Nós estamos ligados, tal como estamos a ver com a Rússia, com várias formas de investimento neste país. É complicado. Os problemas em si não são complicados, as repercussões das relações diplomáticas e de lidar com outros países e organizações é que são extremamente complicadas", analisou Southgate.

Carrasca da Inglaterra na final do Europeu de 2020, a Itália falhou a qualificação para o segundo Mundial seguido pela primeira vez na própria história, uma surpresa que Southgate que explica como resultante da "subvalorização" que é feita às fases de apuramento para competições internacionais.

"Foi uma surpresa grande, mas acho que qualificar sempre foi subvalorizado de qualquer forma. Eu suspeito que, olhando para os resultados e exibições, a Itália estava naquela posição mas houveram margens finas em três ou quatro jogos e isso é futebol", concluiu o selecionador inglês.

