Southgate deixa titular do Liverpool de fora e convoca 25 no pós-Mundial

Inglaterra visita Itália e recebe Ucrânia no arranque da qualificação para o próximo Europeu

A Inglaterra, eliminada nos quartos-de-final do último Mundial, está de regresso à competição. Gareth Southgate deu a conhecer a lista de convocados para os compromissos do mês de março e há algumas ausências de destaque.

Em relação a quem foi chamado para o último Mundial, assinalam-se as ausências de Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Raheem Sterling (Chelsea) ou Ben White (Arsenal) e as chamadas de Ben Chilwell (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace) e Reece James (Chelsea). Ivan Toney (Brentford), envolvido num processo de apostas ilegais, continua a merecer a confiança do selecionador.

A Inglaterra visita a Itália e recebe a Ucrânia no arranque da qualificação para o próximo Europeu, nos próximos dias 23 e 26 de março, respetivamente.