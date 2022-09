Southgate deixa Arnold e mais três de fora da receção à Alemanha

Inglaterra já sabe que vai descer de divisão na Liga das Nações, depois da derrota na última sexta-feira, diante de Itália

A ausência de Trent Alexander-Arnold, uma das figuras do Liverpool, é a principal novidade na lista de convocados de Inglaterra para a receção à Alemanha, marcada para esta segunda-feira.

Para além do lateral dos reds, que continua sem assumir o mesmo protagonismo na seleção, ficaram de fora Tomori, Jarrod Bowen e James Ward-Prowse. Grealish é carta fora do baralho devido a castigo.

Recorde-se que, depois de perder em Milão, na passada sexta-feira, diante da Itália, a Inglaterra ficou a saber que vai descer de divisão na Liga das Nações. O adversário, a Alemanha, também já não conseguirá o apuramento para a final four.