Southampton impõe primeira derrota ao Everton, que é apanhado pelo Liverpool

Encontro ficou resolvido na primeira parte.

O Everton, que iniciou a sexta jornada da liga inglesa como líder isolado, sofreu este domingo a primeira derrota na competição, ao cair no campo do Southampton, por 2-0, e foi apanhado pelo vizinho Liverpool.

Apesar do triunfo dos reds no sábado sobre o Sheffield United (2-1), o Everton tinha este domingo a possibilidade a continuar sozinho na frente da Premier League, mas acabou por ser surpreendido pelo Southampton, num encontro em que o internacional português André Gomes não saiu do banco de suplentes na equipa do italiano Carlo Ancelotti.

O Southampton resolveu o encontro na primeira parte com golos de Ward-Prowse, aos 27 minutos, e de Che Adams, aos 35, ambos com assistência de Danny Ings.

O Everton ainda reagiu na segunda parte, mas a expulsão do lateral esquerdo francês Digne acabou por confirmar o primeiro desaire dos "toffees" na Premier League.

A equipa de Ancelotti continua na frente na competição, com 13 pontos, mas tem agora a companhia do Liverpool, atual campeão. Ambas ainda podem ser ultrapassadas pelo Aston Villa, terceiro com 12, mas com menos um jogo.

Por seu lado, o Southampton, que nas últimas temporadas tem lutado sempre pela manutenção, subiu ao quinto posto, com 10 pontos.