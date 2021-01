Southampton elimina Arsenal da Taça de Inglaterra

O Arsenal, adversária do Benfica na Liga Europa, perdeu na visita ao Southampton.

O Arsenal, recordista e detentor do troféu, foi este sábado eliminado na quarta ronda da Taça de Inglaterra, com a equipa, adversária do Benfica na Liga Europa, a perder na visita ao Southampton, por 1-0.

Pouco antes do início do jogo, o treinador Mikel Arteta informou que os "gunners" não contariam com o capitão e goleador Aubameyang, com o avançado gabonês a ser dispensado e autorizado a viajar para Londres, devido a problemas pessoais.

"Teve assuntos pessoais nas últimas horas, e tivemos que o mandar embora", explicou o treinador espanhol, antes do jogo com os The Saints.

No estádio St.Mary"s, em Southampton, o resultado ficou definido ainda na primeira parte, com um autogolo de Gabriel, com a bola a desviar no defesa brasileiro, depois de um cruzamento na direita de Walker-Peters, aos 24 minutos.

Foi pelo esquerdo da defesa do Arsenal, setor ocupado pelo internacional português Cédric Soares, que Walker-Peters teve espaço para o cruzamento/remate.

A equipa londrina, que não perdia desde 22 de dezembro (cinco vitórias e um empate), esteve melhor na segunda parte, mas não foi suficiente para evitar a eliminação da Taça, que tinha conquistado em 2019/20 frente ao Chelsea.

Os gunners são a equipa com maior número de Taças de Inglaterra, com 14, mais duas do que o Manchester United, equipa que no domingo recebe o Liverpool na quarta eliminatória da competição.

Na Liga Europa, a formação dos gunners encontra o Benfica nos 16 avos de final, com jogos agendados para 18 de fevereiro, em Lisboa, e em 25 de fevereiro, em Londres.

Com a vitória de hoje, o Southampton visita nos oitavos de final o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo e com grande contingente de jogadores portugueses, e que na sexta-feira venceu a modesta equipa do Chorley, dos escalões amadores, por 1-0, com um golo de Vitinha.