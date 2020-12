Southampton e Leicester falham oportunidade de subir à liderança provisória

O Southampton e o Leicester não conseguiram ascender à liderança, de forma provisória, da Premier League.

Southampton e Leicester não conseguiram esta quarta-feira ascender à liderança da primeira liga inglesa, de forma provisória, depois do empate e da derrota frente a Arsenal (1-1) e Everton (0-2), respetivamente, em jogos da 13.ª jornada.

Em Londres, os saints estavam bem encaminhados para colorir ainda mais a grande prestação, até ao momento, na Premier League, mas, nem mesmo a jogar com 10 elementos desde o minuto 62, face à expulsão do central Gabriel, os comandados por Ralph Hasenhuttl conseguiram somar os três pontos.

O ex-gunner Theo Walcott, aos 18 minutos, deu vantagem aos visitantes, porém, na segunda parte, o capitão Aubameyang (52) atenuou o mau momento vivido pelo conjunto londrino na prova, num desafio em que o lateral Cédric Soares foi opção nos londrinos pela primeira vez esta época na Premier League, precisamente frente ao antigo clube.

Com André Gomes em campo desde o minuto 41, rendendo o lesionado Allan, o Everton somou o segundo triunfo (2-0) seguido, no campo do Leicester, ainda sem Ricardo Pereira.

O brasileiro Richarlison, aos 21 minutos, e o defesa Mason Holgate (72), marcaram para os "toffees", que subiram ao quinto posto, com 23 pontos, enquanto os "foxes" são quartos, juntamente com o Southampton, com menos um. O Arsenal é 15.º, com 14.

Em Elland Road, o recém-promovido Leeds bateu Newcastle (5-2), um resultado que deixa as duas formações no 13.º posto, com 17 pontos. Hélder Costa esteve ausente da ficha de jogo no lado dos "whites".

Ainda hoje, o jogo de cartaz da ronda 13 acontece a partir das 20:00, entre os líderes Tottenham, de José Mourinho, e o campeão Liverpool, à mesma hora que o Fulham recebe o Brighton e o West Ham o Crystal Palace.