Souness e o balneário do Manchester United: "Diria que há muitas maçãs podres"

Antigo jogador e agora comentador analisou a pesada derrota, por 4-0, diante do Brighton e deixou críticas ao plantel dos red devils

Graeme Souness, um dos comentadores mais solicitados do futebol inglês, deixou duras críticas ao Manchester United, após a derrota por 4-0, no terreno do Brighton. O antigo jogador questionou mesmo as falhas do balneário dos red devils.

"Balneário? Diria que há muitas maçãs podres naquele grupo", analisou, no final do encontro que deixou o Manchester United matematicamente afastado do quinto posto da Premier League.

O agora comentador também analisou a escolha do Manchester United em contratar Ralf Rangnick, questionando as capacidades do treinador alemão.

"Não há nada no currículo dele que lhe daria o cargo no Man. United. Se olharmos para os jogadores que contrataram, que venderam, que renovaram... não sei de onde têm aparecido as decisões relacionadas ao futebol. Há 10 anos que tomam decisões erradas de forma consistente", referiu.