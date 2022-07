"Sou um homem otimista, espero que Messi faça parte do nosso projeto no futuro"

Co-proprietário do Inter Miami, também detido por David Beckham, admitiu que sonha em ver La Pulga com a camisola do clube

Jorge Más, co-proprietário do Inter Miami, clube da Liga norte-americana (MLS) também detido por David Beckham, revelou esta terça-feira à Imprensa local que sonha em contratar Lionel Messi.

"Eu e o David Beckham aspiramos em trazer os melhores jogadores do mundo para Miami, não só por causa do projeto, mas porque queremos tornar-nos num ponto de referência para o futebol nos Estados Unidos. Quando falamos dos melhores jogadores do mundo, Leo é obviamente o melhor jogador do planeta", começou por considerar.

O astro argentino, de 35 anos, tem contrato com o PSG até 2023 e, de acordo com o dirigente, não existe qualquer acordo previsto para La Pulga rumar à MLS... por agora.

"Esperamos que se reúnam as condições para que ele venha para os Estados Unidos, com a camisola do Inter Miami. Não temos nada garantido, não existe qualquer acordo, mas eu sou um homem otimista e espero que, no futuro, Lionel Messi possa fazer parte do nosso projeto", rematou Más.

