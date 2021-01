Jordi Alba com a camisola 18 do Barcelona

Jordi Alba garante que a imagem que passa dentro do relvado não corresponde à que o carateriza como pessoa.

Figura de primeiro plano do Barcelona, Jordi Alba reconhece que nem todos guardam dele uma boa imagem dentro das quatro linhas. O lateral internacional espanhol admite mesmo um rótulo difícil de ultrapassar. "Acho que sou um dos jogadores mais odiados do futebol, tenho isso claro", atirou no programa El Día Después, do canal Movistar+.

"É a minha maneira de jogar e foi isso que me levou a ser o jogador que sou hoje em dia. As pessoas que me conhecem já sabem como sou: uma pessoa humilde e que sabe valorizar tudo na vida. Não tem nada a ver o Jordi jogador com o Jordi humano, com os seus companheiros de equipa. Sei que é verdade que na maneira de jogar sou duro e entendo o ódio que possam ter as pessoas que me conhecem", disse ainda.

Atualmente com 31 anos, Jordi Alba está no Barcelona desde 2012/13, depois de representar o Valência. Foi campeão europeu, venceu um Mundial e também tem uma Champions num currículo de respeito.