"Sou muito velho para voltar para a Roma, mas não quero parar"

Radja Nainggolan ao serviço do Antuérpia

Declarações de Radja Nainggolan, médio de 34 anos que procurará um novo desafio no mercado de inverno.

Radja Nainggolan, médio de 34 anos que estará à procura de um novo desafio no mercado de transferências de inverno, deixando os belgas do Antuérpia, em conversa com a página "Tradizione Romanista", garantiu ser "muito velho" para regressar à Roma, mas que não quer parar.

"Sou muito velho para voltar a assinar pela Roma. Eu vivo para o futebol, mas à minha maneira. Sou eu mesmo fora do campo, mas quando jogo dou o meu máximo", começou por dizer.

"Futuro? Não sei, apenas sei que há aqui demasiados olhos em cima de mim. Mas eu não quero parar, sinto que ainda me posso sair bem durante alguns anos", concluiu o médio belga.