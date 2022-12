Reações à morte do antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, aos 82 anos:

Rivaldo (antigo internacional brasileiro): "Sou grato a Deus por Pelé ser brasileiro. O nosso futebol é conhecido e respeitado mundialmente por tudo o que ele fez em campo e jamais será esquecido. Tenho orgulho em ter jogado duas Copas do Mundo com o número 10, que foi consagrado por ele".

Cafu (antigo internacional brasileiro): "Hoje perdi o meu irmão. Como cristão católico, sei que é "morrendo que se nasce para a vida eterna". Teremos toda a eternidade para estarmos juntos na casa do Pai. Ele apenas deixou o mundo das coisas que têm fim e foi para o mundo das coisas que não têm fim. Até um dia, Pelé".

São Paulo FC: "Reverência eterna ao Rei: Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior expoente do futebol brasileiro e mundial".

Mano Menezes (ex-selecionador do Brasil): "O futebol brasileiro só passou a ser respeitado e admirado em cada canto deste planeta porque existiu Pelé. O que nos conforta é saber que lendas como ele jamais morrem, porque elas seguem vivas dentro do coração de todos aqueles que amam verdadeiramente o futebol".

Flamengo: "Obrigado, Pelé. Obrigado por tanto. Foi um prazer reverenciar-te, enfrentar-te e ver-te com o Manto Sagrado".

Coritiba: "É com pesar que dizemos adeus ao maior jogador da história do futebol, responsável por colocar o futebol brasileiro no mapa e inspirar milhares de atletas ao redor do globo".

Cruzeiro: "Hoje, o mundo chora. Chora a perda do maior atleta da história. De um Rei. Não existem palavras que definam o que você representa, Pelé".

Palmeiras: "Pelé continuará vivo para sempre nas lembranças e nos corações de todas as pessoas que amam o futebol".

Comité Olímpico do Brasil: "O maior nome do futebol mundial acaba de nos deixar. Muito do que somos hoje devemos a você, Edson Arantes do Nascimento. Descanse em paz".

CONMEBOL: "Obrigado por tudo, Rei".

Botafogo: "Pelé eterno. Obrigado, Rei. Ídolo que engrandeceu o desporto, encantou o mundo e tanto nos orgulhou. Descanse em paz".

Atlético Mineiro: "O futebol mundial perde o seu maior astro. O Atlético lamenta profundamente o falecimento de Pelé".

Internacional de Porto Alegre: "O maior embaixador da história brasileira. Mais do que três Copas, seus pés conquistaram prestígio para toda uma nação".

Corinthians: "O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos de idade".

Vasco da Gama: "O futebol perdeu a sua Majestade. Descanse em paz, Rei do Futebol e grande Vascaíno de coração".