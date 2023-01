Sorteio da Taça do Rei dita El Clásico entre Real Madrid e Barcelona

Gigantes espanhóis vão defrontar-se nas meias-finais da prova, com Osasuna e Athletic Bilbau a medirem forças no outro jogo.

O sorteio das meias-finais da Taça do Rei realizou-se esta segunda-feira, ditando um El Clásico entre Real Madrid e Barcelona nesta fase da prova, com Osasuna e Athletic Bilbau a medirem forças na outra partida.

A primeira mão vai ser disputada no Santiago Bernabéu no dia 28 de fevereiro e o segundo jogo, em Camp Nou, está agendado para 4 de abril, cerca de duas semanas antes de outro El Clásico, novamente em casa blaugrana e a contar para a LaLiga.

Na presente temporada, Real Madrid e Barcelona já se defrontaram por duas ocasiões, com uma vitória para cada lado. A primeira, relativa à nona jornada do campeonato, caiu a favor dos madrilenos, após triunfo caseiro por 3-1, e a segunda surgiu há duas semanas, com os catalães a vencerem pelo mesmo resultado na final da Supertaça de Espanha.