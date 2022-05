Son ovacionado por centenas de adeptos após aterrar na Coreia do Sul

Extremo do Tottenham venceu a Bota de Ouro da Premier League, juntamente com Mohamed Salah

Son Heung-min, melhor marcador da Premier League, juntamente com Mohamed Salah, aterrou esta quarta-feira na Coreia do Sul, sendo recebido no aeroporto de Incheon com uma ovação de centenas de adeptos.

Com vários agradecimentos pelo meio, o extremo de 29 anos mostrou a Bota de Ouro à multidão, troféu atribuído ao melhor marcador da Premier League, este ano compartilhada pelo sul-coreano e por Salah, do Liverpool.

O extremo sul-coreano, cujo valor de mercado está avaliado em cerca de 80 milhões de euros, tem contrato com o Tottenham até 2025 e, esta época, registou 23 golos na Premier League.