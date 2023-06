Son descarta Arábia Saudita: "Neste momento, dinheiro não me interessa"

Extremo sul-coreano foi associado ao Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, mas garantiu que vai continuar no Tottenham.

Depois de ter sido apontado pela imprensa internacional como um alvo do campeão saudita Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, para este verão, Son Heung-min garantiu que vai continuar no Tottenham.

"Tenho muito por fazer na Premier League. Neste momento, dinheiro não me interessa. O orgulho de jogar futebol na minha Liga favorita é mais importante. Ainda tenho muito por fazer na Premier League e quero continuar a jogar no Totenham", afirmou, após o empate da Coreia do Sul frente às Honduras (1-1), num particular.

Aos 30 anos, o extremo leva oito temporadas nos spurs, tendo registado 14 golos e seis assistências em 47 jogos disputados em 2022/23, em que a equipa terminou o campeonato inglês na oitava posição, falhando a qualificação para as provas europeias.