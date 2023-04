SOM: o jovem trio eletrizante que alimenta o sonho dos gunners

Bukayo Saka, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli rubricaram, até agora, metade dos golos do líder Arsenal na Premier League.

O que é que um inglês, um norueguês e um brasileiro têm em comum? Neste caso, futebol fascinante para nos presentear. Bukayo Saka, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli, todos com menos de 25 anos, estão a ser as figuras de proa - ofensivamente falando - da magnífica campanha do Arsenal na atual edição da Premier League.

Líder da prova ao fim de 31 jornadas, o conjunto orientado pelo espanhol Mikel Arteta marcou, até ao momento, 74 golos e metade foram assinados pelo trio de luxo: Saka apontou 12, Odegaard contribuiu com 11 e Martinelli já leva 14 remates certeiros.

19 anos depois da turma dos "invencíveis" do Arsenal de Arsène Wenger - que tinha nomes como Jens Lehmann, Lauren Bisan-Etamé, Kolo Touré, Sol Campbell, Ashley Cole, Gilberto Silva, Edu Gaspar, Patrick Vieira, Robert Pirès, Fredrik Ljungberg, José Antonio Reyes, Dennis Bergkamp e, claro, Thierry Henry, o rei de Highbury -, a única equipa da história que conquistou a Premier League sem averbar qualquer derrota, os gunners têm o sonho de voltar a arrebatar a coroa do futebol inglês e devem-no, sobretudo, à magia do SOM.