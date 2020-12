Solskjaer sobre Bruno Fernandes: "Apetece-me arrancar os cabelos e gritar"

O Manchester United empatou com o Leicester e o técnico louvou a capacidade do médio português, que marcou e assistiu ante os foxes

Solskajer, técnico do Manchester United, dedicou a Bruno Fernandes algumas palavras de elogio após o encontro com o Leicester, que terminou 2-2, em mais uma jornada de qualidade do português, com um golo e uma assistência para os registos. "Definitivamente, é um jogador com impacto nos resultados, cria oportunidades e marca golos. O Bruno arrisca, algo que todos os jogadores do Manchester United deviam sentir-se suficientemente corajosos para fazer. E ele é, sem dúvida, um rapaz corajoso", realçou o norueguês, em declarações à televisão do Manchester United.

Os riscos que Fernandes toma são tantos que gera nervosismo no banco. "Vê sempre o melhor passe a fazer e quando o deve fazer. Por vezes, apetece-me arrancar os cabelos e gritar para dentro de campo que havia passes mais fáceis que ele podia fazer, mas isso é algo que não posso fazer a um jogador como o Bruno. Quero que ele seja um elemento-chave e tenha jogadores à frente dele a correr e com ocasiões para marcar", admitiu, elogiando os 11 meses no clube. "Tem sido fantástico. Está sempre a encorajar e a apoiar os companheiros de equipa. Mas o Bruno não joga sozinho, não nos podemos esquecer que chegou a uma equipa que também o ajuda. Todos temos um papel a desempenhar e ele tem feito o trabalho dele ao melhor nível."