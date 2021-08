Solskjaer recua e afirma que Varane "não está 100%" no Manchester United

Ole-Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, não garante a presença de Varane diante do Leeds, na primeira jornada da Premier League.

Anunciado no final do último mês como reforço do Manchester United, o defesa Raphael Varane ainda não está à disposição do treinador Ole-Gunnar Solskjaer. De acordo com o norueguês, o jogador francês ainda não terá assinado o contrato com o clube inglês e, por isso, a presença dele diante do Leeds, na primeira jornada da Premier League, é incerta.

"A assinatura de Varane não está 100% fechada", afirmou Solskjaer em conferência de imprensa esta sexta-feira. "Mas tudo será concluído em breve", acrescentou.

"Varane não treinou com a gente. Todos os pontos estão nos 'is' mas as coisas levam tempo e infelizmente com o isolamento e o atraso ainda não está cem por cento feito, mas será concluído em breve. Ele já esteve em Manchester, mas não posso dizer que estará connosco contra o Leeds, porque ele não treinou connosco", disse Solskjaer.

Nem o Real Madrid nem o Manchester United revelaram os valores envolvidos na transferência, mas a imprensa espanhola refere um valor de 41 milhões de euros e mais 8,2 milhões caso alguns objetivos sejam atingidos.

O Real Madrid assumirá também o pagamento do mecanismo de solidariedade ao Lens, de França, clube onde Varane foi formado.