Treinador do Manchester United apontou o dedo à arbitragem para justificar, em boa parte, a primeira derrota dos red devils na Premier League (0-1, Aston Villa). Norueguês relativizou o penálti falhado por Bruno Fernandes, salientando a capacidade mental do português, e lamentou o menor acerto na zona de perigo

Queixas: "A tomada de decisão do VAR custou-nos novamente pontos, infelizmente. Estamos obviamente desiludidos porque sofremos um golo em fora de jogo. É lamentável este tipo de decisões. O golo deles é [marcado] em fora de jogo, pois o jogador do Aston Villa está na realidade a tocar no David [De Gea], por isso ele está a impedi-lo [de tentar jogar]. Não consigo ver a consistência da tomada de decisões do VAR. É um fora de jogo claro."

Confiança em Bruno Fernandes: "O Bruno, normalmente, é muito bom neste tipo de lances, mas infelizmente falhou. Isto não entra na cabeça dele, é muito forte mentalmente e vai marcar outra vez. A decisão [de quem marca os penáltis] é tomada antes do jogo."

Reparo à concretização: "Fomos muito agressivos, rápidos nas transições para o ataque, mas o último passe, a última decisão, nem sempre foram as melhores. Tivemos 20 ou 30 tentativas de ataque e remate bloqueadas. Não foi bom o suficiente."