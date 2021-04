Solskjaer perseguido por fã preocupa Manchester United

O incidente terá acontecido no passado domingo, à saída do Lowry Hotel, localizado no centro da cidade de Manchester, onde a equipa dos red devils fica habitualmente instalada quando joga em Old Trafford

A segurança pessoa de Ole Gunnar Solskjaer tem estado em cima da mesa nas principais preocupações do Manchester United, depois de o técnico norueguês ter sido "perseguido por um 'caçador' de autógrafos", explica esta segunda-feira o Daily Mail.

De acordo com o jornal inglês, depois de entrar no carro, Solskjaer foi seguido por outro veículo durante vários metros e, quando parou num semáforo, um homem saiu da outra viatura e bateu no vidro do carro do técnico norueguês.

O Daily Mail adianta que o Manchester United acredita tratar-se de um caso isolado, mas ainda assim estará a planear mudanças na segurança de Solskjaer.