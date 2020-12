Solskjaer não está livre de perigo e Manchester United já alinhou possível sucessor

Resultados ao longo da presente temporada vão ditar o futuro do norueguês ao leme dos "red devils".

À semelhança do que tem sucedido nos últimos anos, o arranque de época do Manchester United - onde atua o português Bruno Fernandes - ficou marcado por alguma irregularidade.

Os resultados na Premier League têm ficado aquém do esperado e, na Champions, os "red devils" fazem parte de um trio que vai lutar até à última pelo apuramento para os oitavos de final, juntamente com PSG e Leipzig.

Como tal, os resultados das próximas semanas deverão ditar o futuro de Ole Gunnar Solskjaer ao leme da equipa inglesa. A posição do norueguês no banco do United não propriamente segura e, de acordo com a imprensa alemã, o emblema de Manchester já alinhou o possível sucessor do antigo avançando.

Segundo o diário Bild, trata-se de Thomas Tuchel, germânico que orienta o... PSG. Apesar dos resultados positivos do técnico em Paris, a relação com alguns elementos da estrutura - com o diretor desportivo Leonardo à cabeça - não é a melhor, e o vínculo contratual do alemão com o PSG expira no final da época.

Uma situação que poderia afigurar-se como apetecível para o Manchester United, uma vez que Solskjaer também termina contrato em junho de 2021.