Solskjaer não deixa Klopp sem resposta: "Se eles quiserem estar preocupados com isso..."

Treinador do Manchester United receia que os técnicos rivais estejam a "tentar condicionar os árbitros".

As declarações de Jurgen Klopp sobre o número de grandes penalidades assinaladas a favor do Manchester United geraram grande impacto na imprensa britânica.

Os "reds" perderam em Southampton (1-0), ficaram com a liderança em "xeque" e o treinador alemão colocou-se em "posição de ataque": "Agora tenho ouvido que o Manchester United teve mais penáltis em dois anos do que eu tive em cinco anos e meio [no Liverpool]. Não se se a culpa é minha ou como é que isso é possível", atirou Klopp.

Ora, na sequência destas declarações, Ole Gunnar Solskjaer não deixou o homólogo do Liverpool sem resposta. "Provavelmente, é um facto. É essa a minha resposta. É um facto que temos mais [penáltis] do que ele [Klopp]. Não conto quantos penáltis eles têm. Portanto, se eles quiserem estar preocupados com isso, com quantas vezes sofremos faltas na grande área... Eu não vou perder tempo", atirou o técnico norueguês do United, que expressou um receio: Solskjaer tem medo que os treinadores dos rivais estejam "a tentar condicionar os árbitros".

"Sinto que isso resultou nas meias-finais da Taça de Inglaterra da época passada. Frank Lampard falou sobre a arbitragem e depois nós tivemos um penálti claro que não foi marcado. Talvez seja uma forma de tentar condicionar os árbitros", rematou Solskjaer, na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Manchester City, referente às meias-finais da Taça da Liga.