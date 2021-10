O pedido feito pelo United aos agentes a propósito de Solskjaer

De acordo com o jornal "The Sun", equipa de Old Trafford informou a agentes de que não está em busca de um treinador.

Ole Gunnar Solskjaer está seguro no cargo. Apesar da instabilidade da equipa, a alternar bons e maus resultados com um futebol aquém do esperado, a direção do Manchester United tem sido constantemente obrigada a vir a público garantir a continuidade do treinador norueguês.

Tão fortes são os rumores sobre uma suposta busca por um substituto para Solskjaer, que os red devils tiveram que informar aos agentes de futebol que não estão em busca de um novo técnico.

De acordo com o jornal "The Sun", os principais agentes que ofereceram os seus serviços para encontrar o possível sucessor de Solskjaer já ouviram um "não" do clube e estão devidamente informados de que o United não tem intenção de proceder a uma mudança no comando técnico.

Este domingo, o Manchester United terá mais uma oportunidade para apresentar um bom futebol diante do Liverpool, às 16h30, em Old Trafford.