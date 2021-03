"Solskjaer empurrou-me para um novo nível. A diferença é total"

Luke Shaw, defesa inglês do Manchester United

Luke Shaw, defesa internacional inglês do Manchester United, falou à Imprensa britânica sobre o impacto de Ole Gunnar Solskjaer na sua melhoria individual

Luke Shaw, defesa internacional inglês e concorrente de Alex Telles no Manchester United, apresenta uma regularidade competitiva e um nível exibicional superiores nesta temporada, o que valeu, inclusive, uma chamada recente à seleção principal de Inglaterra.

Em entrevista à Sky Sports, divulgada esta quarta-feira, o lateral esquerdo britânico, de 25 anos de idade, explicou o porquê de, progressivamente, ter recuperado a forma física e ganho outra preponderância, a partir das duas épocas anteriores, na equipa dos red devils, rebatendo as críticas.

"Solskjaer [treinador] empurrou-me para um novo nível. Desde que ele chegou, a diferença é total. A sua gestão de balneário não é pior do que a de outra pessoa. A sua forma de falar com os jogadores tem feito diferença, faz sobressair o melhor de nós. Ele lida perfeitamente com situações próprias dum clube como o Manchester United, tira a pressão dos jogadores e, por vezes, assume a pressão sobre si próprio. Não é justo, porque os que estão em campo também são os culpados", afirmou Luke Shaw.

O defesa internacional inglês, que sofreu uma grave e duradoura lesão na época de 2015/16, causando dificuldades para, no regresso, se impor no lugar esquerdo do setor mais recuado, assumiu também que Solskjaer, chegado ao clube em 2018/19, lhe "devolveu o prazer e a confiança" em jogar.

"São as duas coisas principais de que um jogador precisa em campo e agora tenho-as. Não quero ser visto como um tipo que não conseguiu lidar com a pressão porque num clube como o Manchester United vai estar sempre sob pressão", assinalou Luke Shaw.

Na primeira época de Solskjaer, o defesa foi eleito o melhor jogador do ano do Manchester United, realizando 40 jogos - um recorde pessoal ao serviço dos red devils. Na época em curso, já foi titular em 30 dos 36 jogos disputados por Bruno Fernandes e companhia.

O treinador norueguês tem apostado, essencialmente, em Luke Shaw para desempenhar o papel de lateral-esquerdo da equipa de Old Trafford. O colega, concorrente e reforço Alex Telles atuou em 20 desafios.