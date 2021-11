Solskjaer despediu-se dos jogadores: "Vocês sabem que somos melhores do que isto"

No dia em que deixa o comando técnico do Manchester United, Solskjaer deu uma entrevista às plataformas do clube para se despedir dos adeptos.

Ole Gunnar Solskjaer despediu-se, este domingo, do Manchester United. O treinador não resistiu à derrota (1-4) frente ao Watford e foi despedido, mas sai com a certeza de que os red devils valem mais do que conseguiram mostrar até então.

"Como lhes disse esta manhã, 'confiem em vocês, vocês sabem que somos melhores do que isto'. Não pudemos mostrá-lo, mas os jogadores têm de desfrutar por representarem o Manchester United, por estarem na Liga dos Campeões, no maior palco. Eles vão ficar bem com o Michael Carrick [interino] e eu vou estar a ver e a apoiar", referiu o treinador, numa entrevista aos canais oficiais do clube.

"Sou adepto do Manchester United e desejo aos jogadores tudo de bom. Eles são grandes jogadores e boas pessoas. As coisas vão começar a correr melhor", acrescentou.