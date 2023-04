Solskjaer com porta aberta para o regresso aos bancos após deixar o United

Treinador norueguês apontado ao Club Brugge.

Ole Gunnar Solskjaer encontra-se sem clube desde que deixou o comando do Manchester United em novembro de 2021, mas parece ter uma porta aberta no futebol belga. Segundo informações oriundas da Bélgica, com eco no Manchester Evening News, o técnico norueguês está numa lista restrita de candidatos ao posto de treinador do Club Brugge.

O campeão belga em título demitiu Scott Parker depois da goleada (5-1) sofrida no Estádio da Luz, frente ao Benfica, para a segunda mão dos oitavos de final da Champions.

Ronny Deila, do Standard Liège, é apontado, todavia, como alvo número um, sendo ainda considerado Dino Toppmoller, que passou por Leipzig e Bayern como adjunto.