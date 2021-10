"Podemos recordar a derrota por 1-6 contra o Tottenham, mas isto é muito pior"

Declarações de Ole Gunnar Solskjaer, no final do encontro com o Liverpool (0-5)

Jogo: "É o dia mais negro que já tive a liderar estes jogadores. Não fomos suficientemente bons. Não podemos dar estas oportunidades a uma equipa como o Liverpool, e infelizmente demos. A exibição não foi suficientemente boa. A responsabilidade é minha, é isso. A equipa técnica é muito, muito boa, brilhante, e eu escolho a forma como abordamos o jogo, e hoje não fomos suficientemente fortes."

Abordagem: "Estamos em casa, estamos a jogar contra o Liverpool, sempre tivemos uma abordagem semelhante contra eles aqui - ir para a frente e pressionar. Hoje, eles arriscaram cedo, o que nunca tinham feito antes. Penso que o Man United devia sempre tentar impor o seu jogo em casa."

Passado e futuro: "Pode-se olhar para trás, para a época passada, quando perdemos 6-1 contra o Tottenham. Isto é pior, mil vezes pior. Temos de ultrapassar isto o mais depressa possível. Chegámos demasiado longe como um grupo para desistir agora. Os adeptos foram fantásticos - apoiaram a equipa até ao fim. Sabemos que estamos no fundo do poço, não nos podemos sentir pior do que isto."