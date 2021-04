Solskjaer antes do reencontro com Mourinho: "Recordamos esse jogo com dor"

Declarações do treinador do Manchester United antes do duelo de domingo com o Tottenham.

Impossível partir para o jogo entre Tottenham e Manchester United sem lembrar a "tareia" que os spurs deram aos red devils na primeira volta da Premier. Os londrinos venceram por 6-1 em Old Trafford, algo que Solskjaer, técnico do Manchester United, confessa estar na mente da equipa, que colocou já pé e meio nas meias-finais da Liga Europa.

"Recordamos esse jogo com dor. Não fomos iguais a nós mesmos e vamos provar que somos melhores que isso. Estávamos então com três jogos na época e agora estamos muito melhor, até fisicamente", observou o técnico norueguês, que não perde ambição, olhando para os 14 pontos que distanciam o United do rival Man. City: "Queremos mais do que o segundo lugar. Nunca nos ficamos por isso e na próxima época pretendemos mais, pois estamos abaixo da nossa ambição."

A partida entre Tottenham e Manchester United, da ronda 31 da Premier League, tem início às 16h30 de domingo.