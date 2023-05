Solskjaer alertou Manchester United por causa de Haaland: "Quatro milhões!"

Técnico norueguês indicou compatriota meio ano antes de assumir o cargo de treinador da equipa principal do Manchester United. Jogador é figura na cidade, mas no outro lado

Erling Haaland é uma das grandes figuras do Manchester City, mas o avançado até podia ter seguido para o outro clube grande da cidade. Quem o diz é Ole Gunnar Solskjaer, que garante que indicou o jogador ainda antes de assumir o cargo de treinador dos red devils.

"Havia um avançado talentoso que nós (o Manchester United) devíamos ter contratado. Telefonei-lhes seis meses antes de me oferecerem o lugar de treinador e ofereci-o por quatro milhões de libras - quatro milhões! Não me deram ouvidos. Onde é que ele está agora? Nem sequer me perguntem", explicou, num contacto com adeptos dos red devils.

No momento em que Solskjaer indicou Haaland, o avançado do Manchester City atuava no país de origem, no Molde. Pouco depois, já quando a lenda dos red devils estava em Old Trafford, materializou-se a transferência para o Salzburgo, por oito milhões.