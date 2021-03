Solskjaer aborda futuro de Cavani: "Ele tem ajudado muito a equipa"

O Manchester United está satisfeito com Cavani, mas ainda não decidiu o seu futuro, enquanto o pai do futebolista assume o "desconforto" do uruguaio em Inglaterra e a sua vontade de regressar à América do Sul.

"Cavani está 100% focado em estar disponível e trabalhar para ficar em forma. Ele tem muito orgulho de jogar nesta equipa e dará sempre o seu melhor. Nenhuma decisão foi tomada ainda, mas ele tem ajudado muito a equipa até agora", elogiou hoje o técnico Ole Gunnar Solskjaer, na antevisão do jogo da Liga Europa contra o AC Milan.

Esta semana o pai revelou que Edison Cavani "não está confortável em Inglaterra e quer estar novamente próximo da família", divulgando mesmo que o seu descendente "gostava de jogar pelo Boca Juniors" e que, ficando livre no verão, já teria havido conversações com responsáveis do clube.

No defeso de 2020, e sabendo-se prematuramente que não continuaria no Paris Saint-Germain, Cavani foi forte aposta do Benfica de Jorge Jesus para o ataque, mas a "novela" da sua contratação prolongou-se demasiado tempo e o atleta, falado para vários clubes, rumaria ao Manchester United, com compromisso de uma época.

Nos 25 jogos nos quais já participou esta temporada o futebolista de 34 anos marcou sete golos.

Fora dos campos, destaque para a polémica de alegado racismo punida com três jogos de suspensão pela federação inglesa depois de uma publicação no Instagram na qual agradeceu a um amigo futebolista com a palavra "negrito".