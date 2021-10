"Solsjkaer está a mentir descaradamente a Van de Beek"

Pouco utilizado no Manchester United - atuou em três de dez jogos dos red devils em 2021/22 e foi titular só num -, Van de Beek foi "aconselhado" por Paul Ince a sair de Old Trafford, tendo denotado falta de sinceridade do treinador para com o neerlandês.

"O Ole [Gunnar Solsjkaer] diz que conta com ele, mas, está obviamente a mentir-lhe. Ele tem de sair em janeiro pelo próprio bem. Daquilo que tenho visto no último ano e meio, ele não disse a verdade ao Donny, falta-lhe tempo de jogo", afirma o antigo futebolista, no programa televisivo britânico 'The Kelly and Wrighty Show'.

Ince critica também Solsjkaer, particularmente, pela gestão feita no setor intermédio. O ex-red devil depreende que o médio neerlandês deveria ter mais espaço em função dos rendimentos aquém de dois colegas de posição e até do valor pago ao Ajax.

"Ele [Solsjkaer] tem 35 milhões de libras [cerca de 40 milhões de euros] sentados no banco. Não podem dizer-me que o Fred e o McTominay estão a jogar bem, e até Pogba, porque não estão", completou Paul Ince.

Van de Beek chegou, em 2020, a Old Trafford oriundo do Ajax, no qual foi um dos jogadores mais preponderantes desde 2017. Porém, não foi capaz, ainda, de convencer o Solsjkaer, pelo que a sua saída foi entretanto colocada em hipótese.