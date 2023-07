Solomon deu nas vistas no Fulham e está garantido pelo Tottenham

Avançado jogou pela equipa de Marco Silva cedido pelo Shakhtar.

O Tottenham chegou a acordo com Manor Solomon para a próxima época. O avançado de 23 anos, que na última temporada representou o Fulham, cedido por empréstimo do Shakhtar Donetsk, deu nas vistas e os Spurs aproveitaram a oportunidade para garantir a transferência a custo zero, apesar do seu contrato com o Shakhtar expirar apenas no fim do ano.

Face à guerra na Ucrânia, a FIFA permite que os jogadores de clubes ucranianos prolonguem os contratos no estrangeiro. Como o vínculo acaba em dezembro, os spurs contratam-no depois a custo zero.