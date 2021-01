Sokratis deixa o Arsenal, volta à Grécia e reforça o Olympiacos

Depois de ter vestido a camisola no AEK entre 2006 e 2008, o internacional em 90 ocasiões pela Grécia vai reforçar o Olympiacos.

O defesa grego Sokratis Papastathopoulos vai regressar ao seu país para representar o Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, após ter rescindindo com os ingleses do Arsenal, anunciou hoje o emblema da primeira liga helénica.

Depois de ter vestido a camisola no AEK entre 2006 e 2008, o internacional em 90 ocasiões pela Grécia vai reforçar o atual líder do campeonato, com 48 pontos, sendo que na presente temporada não disputou qualquer jogo pela equipa principal dos londrinos, na qual estava desde 2018, quando foi contrato aos alemães do Borussia Dortmund.

No clube do Pireu, o experiente defesa-central, de 32 anos, que também representou os germânicos do Werder Bremen e os italianos Milan e Génova, vai ser companheiro dos lusos José Sá, Rúben Semedo, Pêpê Rodrigues, Tiago Silva e Bruma.