Sofreu sete golos da Argentina, mas viu um "sonho tornado realidade"

Eloy Room, guarda-redes de Curaçau, levou para casa a camisola de Messi.

A Argentina prosseguiu as celebrações pela conquista do título mundial com uma goleada (7-0) frente a Curaçau, num jogo realizado em Santiago del Estero. Lionel Messi apontou três golos e ultrapassou a marca da centena (102) com a camisola albiceleste. No final, concretizou o sonho de Eloy Room, guarda-redes da seleção contrária.

"Sim, tenho algo especial na mala, a camisola de Messi, incrível. É um sonho tornado realidade, sabe? Todo a gente é fã de Messi e eu pude jogar contra ele. Foi um jogo duro, marcou-me alguns golos, mas também defendi algumas bolas! Quando acabou ele disse-me isso, que tinha tido boas defesas, e isso significa muito para mim", afirmou o guardião do Columbus Crew, dos Estados Unidos, à Tyc Sports.