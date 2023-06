Sócios do Atlético de Madrid vão a votos para definir emblema

Atual símbolo concorre contra o antigo. Várias figuras do presente e do passado do colchonero querem o regresso do anterior emblema

Os sócios do Atlético de Madrid têm até à próxima sexta-feira para votar qual o emblema que pretendem que represente o clube colchonero.

Várias figuras do passado e do presente do clube espanhol têm-se manifestado a favor do regresso do anterior emblema, mas a decisão caberá aos sócios.