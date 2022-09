Sobreviveram a Hillsborough, mas suicidaram-se após final com o Real Madrid

Dois adeptos do Liverpool, segundo o L'Équipe, suicidaram-se após os incidentes antes da final da Champions contra o Real Madrid, em Paris

A última final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid, disputada no Estádio de França, em Paris, ficou marcada por problemas de segurança na entrada dos adeptos no estádio que ditaram até o atraso no início do jogo. Esta quarta-feira o L'Équipe escreve que dois adeptos dos reds, entretanto, se suicidaram.

Segundo a publicação francesa, os dois adeptos em questão tinham um historial já difícil no que diz respeito a problemas com multidões em jogos do Liverpool. É que ambos viveram o drama de Hillsborough, há 33 anos. A 15 de abril de 1989, numa meia-final da Taça de Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest disputada no Estádio de Hillsborough em Sheffield, sucedeu uma tragédia nas bancadas com 97 vítimas, com os adeptos a serem esmagados por movimentos em massa da multidão devido ao excesso de adeptos.

Voltando ao desafio entre Liverpool e Real Madrid (1-0 para os merengues, a 28 de maio), recorde-se que cerca de 1800 adeptos dos reds se juntaram para apresentar uma ação legal contra a UEFA pelas falhas na segurança em dito encontro.

Os incidentes de Paris fizeram reaparecer traumas da tragédia de Hillsborough. Peter Scarfe, do grupo de apoio os sobreviventes de Hillsborough, revelou num evento que alguns adeptos precisaram de terapia: "Tivemos de colocar algumas pessoas em terapia depois do que aconteceu em França. O Liverpool decidiu financiar, o que é fantástico, porque nós não temos esse tipo de dinheiro e temos de evitar que estes tipos de tragédias continuem a acontecer. Este ano tivemos três suicídios. Um foi mesmo antes do aniversário de Hillsborough, não queria recordar o que tinha acontecido outra vez. E dois foram por causa do que aconteceu no Stade de France".