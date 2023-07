Soares voltou a marcar pelo Botafogo e igualou registo máximo no FC Porto

Antigo avançado do Nacional, V. Guimarães e FC Porto marcou no empate do Botafogo, de Bruno Lage, que chegou a ter dois golos de desvantagem frente ao Santos, chegando aos 22 golos na presente época, o máximo que atingiu na carreira.

O Botafogo, orientado por Bruno Lage, arrancou este domingo um empate tardio na visita ao Santos (2-2), num jogo da 16.ª jornada do Brasileirão que marcou a estreia do treinador português no campeonato.

O líder destacado da prova chegou a lidar com uma desvantagem de dois golos, na sequência de um bis de Marcos Leonardo (24' e 81'), mas a resposta do "Fogão" chegou nos minutos finais, por Tiquinho Soares (84'), antigo avançado do Nacional, V. Guimarães e FC Porto, e Adryelson (87').

Soares, que lidera a lista de melhores marcadores do Brasileirão com 11 golos, marcou pela 22.ª vez na presente temporada em todas as competições, igualando desta forma o máximo que já conseguiu na carreira, em 2018/19, na altura ao serviço dos dragões, precisando de menos seis jogos (35).

Vale ainda mencionar que o avançado brasileiro, de 32 anos, também já ultrapassou o seu recorde pessoal de assistências numa só época, somando atualmente sete, mais duas do que registou em 2018/19 e na temporada anterior, em que também representou o FC Porto.