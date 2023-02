Soares pode apanhar castigo de até seis meses após agressão a árbitro

Em caso de agressão a um árbitro, no Brasil, um jogador pode apanhar um castigo até 180 dias. Soares agrediu um juiz no Botafogo-Flamengo.

Tiquinho Soares agrediu o árbitro principal do Botafogo-Flamengo (1-0), na noite de sábado, e incorre num castigo de até seis meses de suspensão. De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, do Brasil, um atleta que agrida um árbitro pode ficar castigo por um período de até 180 dias.

O caso vai ainda ser analisado. No relatório do árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano lê-se que o avançado brasileiro viu dois amarelos em três segundos (pela falta e protestos) e, seguidamente, deu uma cabeçada no nariz do juiz, tendo-o insultado.

O ex-FC Porto e V. Guimarães soma três golos e uma assistência nesta temporada de 2023.