Soares marca e Botafogo de Luís Castro regressa aos triunfos no Brasileirão

Com o triunfo sobre o Avaí, o Botafogo segue no nono lugar, com 40 pontos, a oito dos lugares de acesso à Taça Libertadores, enquanto o Avaí é 19.º e penúltimo, com 28.

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, regressou na quinta-feira aos triunfos no campeonato brasileiro, ao vencer em casa do Avaí, por 2-1, em jogo da 30.ª jornada.

Em Florianópolis, o Avaí colocou-se em vantagem, por Guilherme Bissoli, aos 11 minutos, de grande penalidade, mas o Botafogo deu a volta ao marcador na segunda parte, por Victor Cuesta (49) e Tiquinho Soares (57), ex-jogador de Vitória de Guimarães e FC Porto.

