"Só me lembro de Alex Ferguson destruí-lo: 'Se voltar a ver alguém com uma camisola do City..."

RioFerdinand recordou um episódio entre Sir Alex Ferguson e Van Nistelrooy, de 2002.

No seu canal do Youtube, "Rio Ferdinand Presents FIVE", o antigo central do Manchester United recordou um episódio a envolver Alex Ferguson e Van Nistelrooy, depois de um dérbi de Manchester em novembro de 2002, que o United perdeu com o City.

O antigo treinador dos "red devils" não esteve com meias medidas depois de ver o antigo avançado neerlandês com uma camisola do rival, após o dérbi.

"Perdemos 3-1 em Maine Road [antigo estádio dos citizens]. Foi o primeiro dérbi que joguei e só depois de acabar percebi o quão grande e importante era aquele jogo. Entrámos no balneário e o treinador fechou a porta. Estava tudo quieto, todos calmos, até que ele explodiu", começou por revelar Ferdinand, passando depois a explicar:

"Naquela altura, Van Nistelrooy era o deus no plantel. Chegou ao balneário com uma camisola do [Manchester] City na mão e só me lembro de Sir Alex Ferguson descarregar nele e destruí-lo: "se voltar a ver algum de vocês com uma camisola do City, nunca mais joga por este clube'", atirou.

Rio Ferdinand, recorde-se, havia sido contratado ao Leeds meses antes. No jogo da segunda volta da Premier League, Van Nistelrooy redimiu-se, apontando o golo do United no empate em Old Trafford (1-1), numa temporada em que os "red devils" seriam campeões.