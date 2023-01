Em antevisão ao decisivo jogo deste domingo com o Arsenal (16h30), Erik ten Hag deixou elogios na direção de Bruno Fernandes.

O Manchester United, atual terceiro classificado da Premier League, vai visitar o reduto do líder Arsenal neste domingo (16h30), em jogo da 21.ª jornada do campeonato.

Em antevisão ao jogo, Erik ten Hag, treinador dos red devils falou sobre a influência de Bruno Fernandes na equipa, recordando a altura em que o internacional português repreendeu o jovem Alejandro Garnacho por falta de entrega nos treinos e até a recente altercação que teve com Antony, no empate com o Crystal Palace (1-1).

"Penso que está tudo bem entre eles. Existe sempre emoção quando o coração comanda a cabeça. Esses casos trazem emoção ao jogo e ajuda a que as exibições dos jogadores melhorem. Às vezes podem passar das marcas entre eles, mas no mesmo minuto já voltam a ser os melhores amigos", garantiu.

Leia também Vídeos O espetáculo de pirotecnia dos Casuals Porto em Guimarães O FC Porto venceu no sábado o Vitória, por 1-0, em Guimarães, e os adeptos deram espetáculo na bancada, recorrendo à pirotecnia, em forma de protesto em relação às últimas notícias sobre a pirotecnia. De recordar que os adeptos estão contra a proposta de lei que passará a criminalizar o uso de engenhos pirotécnicos. [Vídeos via Twitter Hooligans.cz e @dianapereira03]

Questionado sobre as parecenças entre o papel de Bruno Fernandes no United e o de Martin Odegaard no Arsenal, Ten Hag admitiu que se tratam de dois exemplos de um "jogador moderno".

"São dois grandes jogadores, muito habilidosos e com capacidade para marcar. Jogam bom futebol e sabem que têm de trabalhar pela equipa. Eles usam as suas habilidades para tornarem a equipa melhor, daí as suas técnicas individuais fazerem parte dos interesses da equipa. Mas só existe um Messi, que vimos no Mundial. O resto tem de trabalhar e fazer parte da equipa", rematou Ten Hag.