Smalling: Paulo Fonseca quer, Roma ofereceu, mas pode não chegar

Central está na Roma por empréstimo do Manchester United.

Smalling estreou-se a marcar com a camisola da Roma, ao sétimo jogo pela equipa de Paulo Fonseca, e as recentes boas exibições do central inglês convenceram o clube italiano a iniciar conversações com o Manchester United para a compra definitiva do passe do futebolista.

Smalling, de 29 anos, chegou aos giallorossi cedido por uma época e, segundo o "Corriere dello Sport", a Roma já terá oferecido 10 M€ ao United, que numa fase inicial pediu 18 M€ pelo defesa.

Smalling garantiu ao site "Theathletic.com" que só pensou em sair do United "perto do fecho do mercado", mas que a Roma lhe fez uma oferta, dando-lhe a possibilidade de jogar "o dobro dos jogos". Considerou ainda: "A Roma é um grande desafio e Paulo Fonseca quer conquistar um troféu."