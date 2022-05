Slot, treinador do Feyenoord: "Ainda mais quando é uma equipa italiana treinada por Mourinho"

Declarações de Arne Slot (treinador do Feyenoord) após a vitória da Roma na final da Liga Conferência Europa, face ao Feyenoord (1-0), em Tirana

Sobre o jogo: "É sempre interessante ver como decorrem os primeiros 15 minutos. Nessa fase, tivemos um bom controlo do jogo. Mas, uma parte dura 45 minutos. E os nossos problemas tiveram que ver com as decisões que os nossos jogadores tomaram, com e sem a bola."

Sem sorte: "Disse aos jogadores ao intervalo que tinham de fazer melhor. Na segunda parte, estivemos atentos desde o primeiro momento, mas é preciso um pouco de sorte e não a tivemos. Tivemos tempo e oportunidades para marcar, mas não o fizemos. Isso talvez tenha que ver com a qualidade do adversário."

Equipa de Mourinho: "Numa final, não há dezenas de oportunidades, há um par delas. Numa final contra uma equipa italiana, é especialmente difícil criar, e ainda mais quando é uma equipa italiana treinada por José Mourinho".