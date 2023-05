Slot não vai mesmo para o Tottenham: técnico renovou com Feyenoord

Técnico já tinha garantido que ia ficar no novo campeão neerlandês

Arne Slot não vai mesmo rumar à Premier League e ao Tottenham. O técnico renovou contrato com o Feyenoord.

Prolongando a sua ligação com o novo campeão neerlandês até 2026, Slot dá sequência às palavras dirigidas na última quinta-feira, quando confirmou que ia permanecer em Roterdão.

"Ouvi falar muito sobre o interesse que os outros clubes estão a demonstrar por mim. Estou grato por isso, mas o meu desejo é permanecer no Feyenoord e continuar a construir as bases estabelecidas nas duas últimas temporadas", atirou.

No Feyenoord desde 2012, Slot levou o clube ao primeiro título de campão dos Países Baixos em seis anos.