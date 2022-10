Slimani sem treinador: Brest oficializa saída de Michel Der Zakarian

Brest ocupa o último lugar do campeonato francês.

O Brest, lanterna vermelha da Liga francesa de futebol, anunciou esta terça-feira, através de um comunicado, o despedimento do treinador da equipa, Michel Der Zakarian, no cargo desde 2021.

"O Brest decidiu demitir Michel Der Zakarian, do cargo de técnico da equipa profissional, bem como os seus adjuntos Franck Rizzetto, David Bechkoura e Alexandre Garcia", informou o clube bretão, adiantando que irá apresentar um novo treinador na sexta-feira.

Der Zakarian, de 59 anos, é o segundo treinador da Liga francesa a ser demitido esta época, dois dias depois do holandês Peter Bosz ter sido substituído no cargo de treinador do Lyon pelo antigo internacional francês e campeão do mundo Laurent Blanc.

Chegado no verão de 2021 com um contrato de três épocas, "Der Zak" teve um mês de agosto promissor, mas seguiram-se más exibições e resultados negativos, que culminaram com a derrota frente ao Lorient, a sexta em 10 jogos, somando apenas uma vitória e três empates que deixam a equipa em último lugar, com seis pontos.

No Brest alinha o argelino Islam Slimani, ex-jogador do Sporting, que se transferiu esta época para a equipa bretã depois de ter sido afastado dos treinos na época passada por Rúben Amorim, por alegadas divergências entre ambos.