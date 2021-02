Slimani revela ter estado a um passo do Nantes... antes de assinar pelo Sporting

Ponta de lança, hoje a vestir as cores do Lyon, lembra que rumou a "um grande clube".

Islam Slimani, ponta de lança que o Sporting contrato ao aos argelinos do Belouizdad em 2013 por 300 mil euros, garantiu que esteve a um pequeno passo de ingressar no Nantes, explicando que só as diferenças contratuais o impediram de atuar nos franceses, rumando, depois, para Lisboa.

"Sou uma pessoa honesta e correta: se forem corretos e honestos comigo, eu sou honesto e correto com os outros, mas se me desrespeitam... Não podia jogar num clube que me desrespeitou", explicou o atual jogador do Lyon numa entrevista à "beIN Sports France", concretizando: "Vim a França assinar pelo Nantes, mas havia muita coisa que combinámos que não correspondia ao que tínhamos conversado. Acabei por assinar por um grande clube, o Sporting."

Slimani, atualmente com 32 anos, esteve de novo na rota do Sporting no último verão, mas o negócio não avançou. Acabou, em janeiro, por se desvincular do Leicester, com quem terminava contrato em junho, assinando até 2022 com o Lyon. Recorde-se que os leões venderam-no aos ingleses por 30 milhões de euros em 2016.